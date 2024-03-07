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Президент Литвы лишил гражданства страны балерину Илзе Лиепу

Илзе Лиепа
Илзе Лиепа

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны балерину Илзе Лиепу, живущую в России, и бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ СССР Юрия Кудимова, сообщает в четверг Delfi.

Издание пишет, что вопросы к Лиепе возникли после появления интервью, в котором она не скрывает своих симпатий к российскому президенту Владимиру Путину, называет войну в Украине, как и российские власти, "спецоперацией" и "открыто презирает западный мир и ценности".

Илзе Лиепа, как отмечает РБК, неоднократно давала интервью российским СМИ, в которых осуждала страны Балтии и выражала поддержку России. 4 февраля в интервью "РИА Новости" она сказала, что притеснение русского населения в странах Балтии (особенно в Литве и Латвии) является бесчеловечным. В ноябре 2022 года балерина дала интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи", где положительно отзывалась о российской армии.

Лиепу лишат гражданства по законодательству, которое позволяет отозвать решение о выдаче паспорта, если оно было получено в порядке исключения. Согласно закону, гражданства можно лишить не только если человек своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и если он публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литвы и её союзников.

Пресс-секретарь Лиепы отказалась от комментария, информирует РБК.

Илзе Лиепа – дочь советского и латвийского артиста балета Мариса Лиепы – получила литовское гражданство в порядке исключения в 2000 году. Тогда было объявлено, что солистка московского Большого театра получила гражданство за то, что более десяти лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.

Решение лишить гражданства Юрия Кудимова литовские власти обосновали тем, что он "осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы". По данным разведки, бизнесмен до сих пор поддерживает отношения с влиятельными людьми в России и участвовал в деятельности подконтрольных Кремлю компаний.

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