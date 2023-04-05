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Президент Литвы Науседа скрывал, что в 1988 году вступил в КПСС

Президент Литвы Гитанас Науседа

В литовской прессе в среду появились публикации, согласно которым президент страны Гитанас Науседа в конце 1980-х годов состоял в КПСС, но скрыл этот факт, когда баллотировался на пост главы государства. Администрация президента Литвы подтвердила, что Науседа вступил в КПСС в 1988 году. В ведомстве подчеркнули, что указание таких сведений в анкете не является обязательным. Сам Науседа назвал своё членство в советской компартии "ошибкой молодости".

Информацию о том, что Науседа состоял в КПСС, опубликовал в фейсбуке журналист канала Laisves TV Довидас Панцеровас. Он привёл архивные документы, включая личное дело и учётную карточку будущего президента. Баллотируясь на президентских выборах в 2019 году, Науседа не стал отвечать в анкете на вопросы, касавшиеся того, состоял ли он ранее в каких-либо партиях.

Панцеровас утверждает, что Науседа ранее говорил о своей поддержке проперестроечного литовского движения "Саюдис", выступавшего в конце 1980-х за независимость Литвы и отказ от гегемонии КПСС. В то же время, указывает журналист, по крайней мере формально Науседа был тогда "на другой стороне баррикад".

В пресс-службе президента Литвы подтвердили, что сведения о членстве Науседы в КПСС соответствуют действительности. Однако кандидат был не обязан сообщать их в предвыборной анкете. Ведомство также заявило, что Науседа не принимал активного участия в деятельности Коммунистической партии, а его членство в ней носило формальный характер.

Литовское информационное агентство BNS приводит комментарий самого президента. Он назвал вступление в КПСС ошибкой молодости. По словам Науседы, в 1998 году он делал первые шаги в профессии экономиста и думал, что статус члена партии поможет ему в научной карьере. Однако после начала в Литве движения национального возрождения и основания организации "Саюдис" он "всей душой" поддержал их, а в деятельности КПСС не участвовал.

"Саюдис" был основан в 1988 году - том же году, когда Науседа вступил в КПСС. В деятельности "Саюдиса" принимали участие и члены Компартии.

  • Литва восстановила независимость, выйдя из состава СССР в 1990 году (союзные органы признали это годом позже). В том же году Коммунистическая партия Литвы заявила о своей независимости от КПСС. Впоследствии она была переименована, а её лидер Альгирдас Бразаускас стал одним из видных политиков независимой Литвы. До 1991 года в республике действовала также Коммунистическая партия на платформе КПСС, которая выступала против независимости. Её деятельность была запрещена на территории страны с 1992 года. С 2008 года в стране действует запрет на публичную демонстрацию советской и нацистской символики на массовых мероприятиях.

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