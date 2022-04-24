Президент Джо Байден 24 апреля выступил с заявлением по случаю 107-й годовщины массового убийства армян в Османской империи в 1915 году, которое США и многие другие страны мира официально признали геноцидом.

Выполняя предвыборное обещание, Байден впервые использовал термин "геноцид" во время прошлогодней годовщины событий 1915 года. Предыдущие президенты избегали этого слова на протяжении десятилетий, опасаясь реакции Турции, одного из союзников США по НАТО.

В заявлении по случаю 107-й годовщины Байден предложил "удвоить усилия по исцелению и построению лучшего, более мирного мира", — цитирует обращение Голос Америки.

Президент использовал дату событий в Османской империи, чтобы изложить ряд принципов внешней политики США. В том числе — в Украине, убийства мирного населения в которой Байден назвал геноцидом.

"Мы подтверждаем наше обещание сохранять бдительность в отношении разрушительного влияния ненависти во всех ее проявлениях, – подчеркнул он. — Мы вновь обязуемся… останавливать зверства, оставляющие неизгладимые шрамы в мире".

Геноцид армян признают на государственном уровне больше 30 стран мира, в том числе Россия, но не признаёт Украина. В нескольких странах, например во Франции и Швейцарии, принимались законы о запрете отрицания факта геноцида.