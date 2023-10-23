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Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщили в его администрации. Документ передан для ратификации в парламент страны - Великое национальное собрание. О дате заседания парламента по этому вопросу не сообщалось.

Швеция, а также Финляндия, ранее сохранявшие нейтралитет, подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, вскоре после начала российского военного вторжения России в Украину. Финляндия стала членом Североатлантического союза в апреле 2023 года. Присоединение Швеции к НАТО блокировали Турция и Венгрия.

Анкара требовала от Стокгольма выдачи активистов Курдской рабочей партии, которых она считает террористами и которые получили в Швеции политическое убежище. Турция требовала отменить введённое против неё Швецией эмбарго на торговлю оружием. Кроме того Эрдоган резко осуждал инциденты с сожжением Корана и другие антиисламские выступления шведских активистов.

Однако в июле этого года он заявил, что его страна больше не будет препятствовать вступлению Швеции в альянс. Обещание было дано перед саммитом НАТО в Вильнюсе, после разговора Эрдогана с президентом США Джо Байденом.

  • Для того, чтобы Швеция могла присоединиться к НАТО, её заявку должны одобрить все члены союза. Сейчас в НАТО входит 31 государство.

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