ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он жалуется на предвзятое к нему отношение со стороны судебных органов в Киеве и отказ Украины расследовать покушения на него, говорится в сообщении ЕСПЧ.

Так в 2014 году неизвестные пытались остановить автомобили в составе колонны, которые ехали в сторону Харькова через пять блокпостов. На первых трёх машины пытались заблокировать, на последних двух – обстреляли. В тот же день на блокпосту возле Умани был открыт огонь по автомобильной колонне, следовавшей в сторону Крыма.

Янукович расценивает эти эпизоды как покушение на его жизнь, хотя ни в одном из случаев его не было в машинах. Украина, по мнению бывшего президента, не расследовала должным образом эти происшествия.

Также экс-президент настаивает, что уголовное расследование против него в Украине длится слишком долго, "не является ни независимым, ни беспристрастным".

Виктор Янукович отправил жалобу в ЕСПЧ в октябре 2015 года. Приступив к её рассмотрению, Страсбурге обратился к правительству Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде.

Виктор Янукович - 4-й президент Украины. Его отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а затем разгон демонстрантов в Киеве стали причиной массовых протестов в декабре 2013 – феврале 2014 годов, известных как Евромайдан или "Революция достоинства". В результате Янукович был отстранён от власти Верховной Радой. Сам Янукович и официальная Москва назвали эти события государственным переворотом.

В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.