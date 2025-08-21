Президент Венгрии удалил упоминание России из заявления о ночном ударе дронами по Украине. В тексте он высказывает поддержку жителям атакованного российскими войсками города Мукачево.

Заявление президента было опубликовано после масштабной ночной атаки российских дронов по Украине, пишет Венгерская служба Радио Свобода. "Я выражаю глубочайшее сочувствие пострадавшим в результате российского ракетного удара по Мукачево и желаю им скорейшего и полного выздоровления", — написал он в своём первоначальном заявлении, опубликованном в фейсбуке 21 августа.

Пост был удален вскоре после публикации, на его месте появилось почти идентичное заявление, из которого было удалено слово российский (orosz по-венгерски) из первого предложения. Пресс-служба президента не ответила на запрос РС о причинах такой корректировки.

Мукачево расположено в 30 километрах от границы Украины и Венгрии. В городе живёт крупная венгерская община. В результате российской атаки там пострадало 19 человек. Заявление президента Венгрии было скорректировано на фоне переговоров о возможной организации саммита Россия — Украина в Будапеште.