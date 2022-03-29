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Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Мариуполе

Путин и Макрон, архивное фото

Президент России Владимир Путин во вторник провёл очередную телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой лидеры двух стран обсудили развитие ситуации вокруг Украины, сообщили в Кремле.

Путин, по информации его администрации, в частности, заявил, что "националисты" в осаждённом российскими войсками Мариуполе должны прекратить сопротивление и сложить оружие – для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в городе. "Президент России детально проинформировал о мерах, принимаемых российскими военными для оказания экстренной гуманитарной помощи и безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя", - заявили в Кремле.

Комментируя осаду Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский в интервью группе российских журналистов на прошлой неделе сказал, что в городе наблюдается гуманитарная катастрофа, так как завезти продукты, лекарства и воду туда невозможно. Российские солдаты, по словам Зеленского, обстреливают гуманитарные конвои. Украинский омбудсмен Людмила Денисова ранее обвиняла российских военных в том, что они "превращают оккупированные и окруженные населенные пункты в концентрационные лагеря, где голодает мирное население". Об этом писал, в частности, сайт Крым.Реалии.

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В офисе президента Франции также указали на "катастрофическую" ситуацию в Мариуполе, и что Париж не намерен ослаблять усилий для помощи жителям этого украинского города. Как следует из сообщения Елисейского дворца, Макрон в беседе с Путиным представил детали гуманитарной операции в Мариуполе, которую хотят курировать Франция, Турция и Греция. По словам Макрона, условий для такой миссии на данный момент по-прежнему нет.

Путин и Макрон во вторник отдельно обсудили результаты очных российско-украинских переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле.

В Кремле отметили, что в ходе беседы президентов поднималась также газовая тема – а именно решение Москвы перейти на оплату в рублях при расчётах за российский газ со странами ЕС. Эммануэль Макрон сказал, что у Запада нет возможности платить за газ в рублях.

Еврокомиссия во вторник - вслед за представителями государств "Группы семи" (G7) - заявила об отказе от российского требования платить за поставки российского газа в российской валюте. Страны Евросоюза утверждают, что российское требование нарушает действующие контракты, и отмечают, что не будут обходить свои же собственные санкции, введённые против Москвы за агрессию в отношении Украины.

Как пишет AFP по поводу прошедших во вторник телефонных переговоров президентов Франции и России, это был ужё девятый такой разговор Эммануэля Макрона и Владимира Путина с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Макрон стремится сохранить дипломатические возможности для завершения кризиса вокруг Украины, добавляет французское агентство.

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