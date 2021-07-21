Президенты США и Украины встретятся в Белом доме 30 августа

Президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа.

Как говорится в заявлении администрации Байдена, визит подтвердит, что Соединённые Штаты непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России в Донбассе и аннексированном Крыму.

В свою очередь Зеленский написал в твиттере, что рассчитывает на содержательную встречу с Байденом. По словам украинского лидера, он планирует обсудить установление мира в Донбассе и вопросы реинтеграции Крыма.

О том что президенты США и Украины планируют встречу стало известно в начале июня. Тогда же Байден подтвердил свою позицию о поддержке суверенитета Украины.

В интервью американским СМИ Зеленский отмечал, что хотел бы встретиться с Байденом и обсудить строительство газопровода "Северный поток - 2" до российско-американского саммита. Он прошёл в Женеве 16 июня.

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