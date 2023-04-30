При обстрелах в Брянской области погибли два человека

В ночь на воскресенье от обстрелов пострадал посёлок Суземка в Брянской области. Погибли два человека. Ещё двое были ранены. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что был полностью разрушен один жилой дом, ещё два пострадали. В обстрелах губернатор обвинил "украинских националистов".
По сообщению издания "База", в течение ночи обстрелы Брянской области продолжились. Около трёх часов ночи в Суземку прилетело ещё три снаряда. Один из них попал в частный дом, но не разорвался. Спустя 30 минут в посёлок прилетели еще два снаряда.
Посёлок Суземка находится в 10 километрах от границы с Сумской областью Украины.
- После начала вооружённого вторжения России в Украину приграничные регионы России - Белгородская, Брянская и Курская области - регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам. Российские власти обвиняют украинские вооружённые силы. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
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