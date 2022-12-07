При обстреле Курахова в Украине погибли 8 человек

Восемь человек погибли, пятеро ранены в результате российского обстрела города Курахово в Донецкой области Украины 7 декабря. Об этом написал в телеграме заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под огнём оказались рынок и автостанция. По его данным, погибших шестеро.
Как утверждается, огонь вёлся из реактивной артиллерии кассетными боеприсами. Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: "Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это". Он также сообщил о 6 погибших, а не 8.
- Использование кассетных боеприпасов в зоне жилой застройки может расцениваться с точки зрения международного права как военное преступление. Москва не комментировала удар 7 декабря, но традиционно отрицает атаки по гражданской инфраструктуре и жилым объектам.
- В Курахове расположена тепловая электростанция, в октябре по ней был нанесён удар ракетный удар. Тогда о пострадавших не сообщалось.
- В последние дни назначенные Россией представители властей так называемой "ДНР" сообщали об обстрелах Донецка со стороны, как они утверждают, украинской армии. В городе есть разрушения и погибшие. Накануне в результате обстрела, как сообщается, погибла депутат парламента самопровозглашённой "ДНР" Мария Пирогова. Владимир Путин посмертно наградил её орденом Мужества. Украинские военные обстрел Донецка не комментировали.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.