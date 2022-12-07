При обстреле Курахова в Украине погибли 8 человек

Восемь человек погибли, пятеро ранены в результате российского обстрела города Курахово в Донецкой области Украины 7 декабря. Об этом написал в телеграме заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под огнём оказались рынок и автостанция. По его данным, погибших шестеро.

Как утверждается, огонь вёлся из реактивной артиллерии кассетными боеприсами. Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: "Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это". Он также сообщил о 6 погибших, а не 8.