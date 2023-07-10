При обстреле школы в Запорожской области погибли четыре человека

Российская армия ударила авиабомбой по помещению школы в Орехове Запорожской области. Погибли четыре человека, заявил глава региональной военной администрации Юрий Малашко.
По информации генпрокурора Украины, ранения получили ещё 13 человек. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В момент авиаудара в здании выдавали гуманитарную помощь.
Малашко добавил, что российская армия нанесла 36 ударов по десяти населённым пунктам. В результате обстрелов пострадал 65-летний мужчина, разрушены, как утверждается, десять гражданских объектов.
Ночью ракетной атаке подверглась и Николаевская область, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким. По его сведениям, удар пришёлся по объекту инфраструктуры. О пострадавших не сообщается.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу июня 2023 года в результате боевых действий погибли 9177 мирных жителей, 15 993 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
- Преднамеренные удары по гражданским объектам расценивается международным правом как уголовное преступление. Москва отрицает, что наносит такие удары.
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