При ударе по Лозовой в Харьковской области поврежден ж/д вокзал

Город Лозовая в ночь на 5 августа подвергся массированной атаке, в ходе которой российская армия использовала более 30 ударных беспилотников. В результате удара был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры, сообщают местные власти.

"Погиб мужчина. Еще десять человек получили ранения или пережили острое стрессовое состояние. Среди пострадавших - 13-летняя девочка и 14-летний парень", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Помимо железнодорожной инфраструктуры было повреждено несколько жилых домов и один энергетический объект. В городе вспыхнули пожары, отмечает издание "РБК-Украина".

Власти региона назвали произошедшее самой массированной воздушной атакой на город с начала полномасштабной войны.

Российские военные удар не комментировали.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего минувшей ночью российские военные атаковали Украину 46 беспилотниками, в том числе ударными. Также была использована одна баллистическая ракета "Искандер". 29 дронов удалось сбить. Попадания 17 дронов и ракеты зафиксировали на востоке Украины, говорится в сводке украинской армии.