Пригожин подтвердил вербовку в "ЧВК Вагнера" студента из Замбии

Бизнесмен и создатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что его военизированная группа завербовала в российской колонии гражданина Замбии Натана Ньиренду, который погиб на войне с Украиной. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".

По словам бизнесмена, он хорошо помнит Ньиренду и сам общался с ним в Тверской области. Пригожин утверждает, что задал африканцу вопрос, зачем ему идти на войну. Ньиренда якобы ответил, что "русские, много лет помогали африканцам обрести независимость". "ЧВК Вагнера спасает тысячи африканцев, и если я поеду вместе с вами на войну, наверное, это меньшее, чем я могу оплатить наши долги", - говорится в комментарии "Конкорда" от лица Ньиренды.

О гибели Ньиренды в зоне боёв России с Украиной стало известно в середине ноября. Об этом сообщил МИД Замбии. Тогда же в прессе появились сообщения о том, что африканца завербовали.

Ньиренде было 23 года, он учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. Весной 2020 года его приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о хранении наркотиков.

По многочисленным свидетельствам, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях в составе "ЧВК Вагнера", должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.

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