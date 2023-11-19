"Вёрстка": Вывезенный из Украины Богдан Ермохин покинул Россию

17-летний украинец Богдан Ермохин, вывезенный из Мариуполя в Россию, покинул страну. Об этом сообщило издание "Вёрстка" со слов самого Ермохина и его адвоката. Сейчас подросток находится в Беларуси вместе со своим попечителем - старшей сестрой.

Ещё 13 ноября, отмечает "Вёрстка", Ермохин писал в инстаграме, что несмотря на заявления российских властей о том, что ему разрешат уехать из России, о предстоящей поездке ему по-прежнему ничего не было известно.

Богдан Ермохин, сирота из Мариуполя, после оккупации города российскими войсками был вывезен сначала в Донецк, а после в Подмосковье, где был передан под опеку российской семье. Ему оформили российское гражданство, но он сохранил и гражданство Украины.

Ермохин многократно заявлял, что хочет вернуться в Украину, где его законным представителем могла выступать взрослая сестра. В марте он пытался бежать в Украину через Беларусь, но был задержан. Российские власти ссылались на то, что как несовершеннолетний он не может сам решать, где ему жить. История Ермохина получила резонанс после того, как подросток получил повестку с требованием встать на воинский учёт в военкомате.

Ермохин обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему в возвращении домой. От предоставления ему в России квартиры как ребёнку-сироте он официально отказался. Российская уполномоченная Мария Львова-Белова заявляла, что будет работать над устранением препятствий к возвращению подростка на родину.