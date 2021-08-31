Присяжные признали Анатолия Быкова виновным в организации убийств

Суд присяжных в Красноярске признал бизнесмена и политика Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства, совершенного больше 20 лет назад.
Присяжные также решили, что обвиняемый не заслуживает снисхождения.
Быков находится под арестом с мая 2020 года. К рассмотрению дела об убийстве Науменко и Войтенко суд приступил весной 2021 года. Заседания проходили без участия журналистов.
По версии следствия, в 1994 году Быков уцелел после покушения, когда его автомобиль пытались взорвать. Бизнесмен заподозрил в организации покушения Александра Наумова, с которым у них был конфликт из-за распределения выручки от бизнеса. Быков, как полагает следствие, поручил организовать убийство Наумова и его друга Кирилла Войтенко криминальному авторитету Владимиру Татаренкову и двум его сообщникам. 24 июля они застрелили Войтенко и Наумова .
Быков вину не признал.
В отношении Анатолия Быкова возбуждено пять уголовных дел. Кроме организации убийств Наумова и Войтенко, а также красноярского предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, его обвиняют в махинациях с налогами на сумму 77 миллионов рублей, создании преступного сообщества и покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.
- С 1997 по 2016 год Быков, которому принадлежат бизнес-активы в Красноярском крае, избирался депутатом Законодательного собрания. Он участвовал в ряде политических проектов и оказывал им финансовую поддержку.
- В последние годы политик не мог участвовать в выборах, поскольку в 2002 году его осудили на шесть лет условно за организацию убийства красноярского авторитета Вилора Струганова. В 2020 году срок запрета на участие в выборах истек. Быкова задержали в мае 2020 года.
- 9 апреля Быков, находясь в СИЗО, заявил о том, что собирается принять участие в выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года.
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