Филиппинские дети останутся в российском детдоме

Двое детей филиппинских родителей, появившиеся на свет в России по программе суррогатного материнства, останутся в детских домах. Кассационный суд в Саратове подтвердил аннулирование актовых записей об их отце и матери. Брат и сестра находятся в доме малютки уже почти три года, их не отдают родителям.

Двойняшки Аника и Артуро родились в России в 2020 году. Их родители - бывший вице-спикер парламента Филиппин, а сейчас губернатор одной из провинций страны Фредениль Кастро и его супруга Джейн Тен Кастро, депутат парламента Филиппин. По медицинским причинам пара не могла выносить своих детей и воспользовалась услугами агентства суррогатного материнства в России.

Из-за пандемии родители не смогли сразу прилететь в Москву и забрать новорождённых. Тогда же случилось громкое "дело репродуктологов": Следственный комитет России обвинил агентство суррогатного материнства в торговле детьми, несмотря на то, что суррогатное материнство легально в России и регулируется статьёй 55 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан". Родившиеся от суррогатных матерей младенцы были изъяты и помещены в детские дома.

Как сообщает издание Sota, супруги Кастро всё это время добивались передачи детей и даже выиграли иск в первой инстанции - Видновском городском суде Московской области. Однако в апреле текущего года решение было отменено Мособлсудом по требованию управления опеки и попечительства: запись о родителях Аники и Артуро в их документах была ликвидирована. С этим решением сегодня и согласился кассационный суд.

Как рассказал Sota глава компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев, родство и происхождение детей было установлено тремя судебными генетическими экспертизами, одна из которых была проведена по инициативе самого следствия и результаты которой были известны еще в апреле 2020 года. Тем не менее суд предпочёл согласиться с мнением органов опеки, которая, не имея права требовать аннулирования записей о родителях, лишь предположила, что Кастро может не быть отцом двойняшек, не предоставив этому подтверждений.