Про шпионов и людей. Галина Сидорова – о кремлёвском пазле

Картина маслом "Генерал Бортников рассказывает коленопреклоненному пропагандисту Зарубину, кто управляет Россией". Шеф ФСБ, заматеревший на этом посту с 2008 года, раскрывает страшную тайну: "Украинские спецслужбы и их кукловоды в лице, например, британцев в буквальном смысле слова влияют на многие процессы в нашей стране – управляют, руководят, финансируют, обучают, дают целеуказания соответствующие". Потрясённый Зарубин не рискует уточнить: "а что же Путин?"

Словно во избежание недопонимания, вдогонку выстреливает информация об очередном британском "шпионе". На сей раз им "назначен" второй секретарь посольства Великобритании Янс Ван Ренсбург Альбертус Джерардус. ФСБ обвинила его в "разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ, и попытках получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики".

Сообщения о высылке "британского лазутчика" (именно так назвали Джерардуса на телеканале "Россия-1" – привет из советских 80-х) сопровождаются кадрами его пробежек по московской набережной, ходьбы на лыжах и встреч в ресторане с людьми, которых закадровый голос называет "представителями российского финансового сектора". То есть в общем-то ничего выходящего за рамки обычной дипломатической работы, подразумевающей встречи и общение со значимыми акторами страны пребывания, и иллюстраций спортивного образа жизни здорового человека заинтригованному российскому зрителю не предъявили. Зато в федеральных СМИ были перечислены имена российских экспертов, учёных, деятелей культуры и прочих "проявивших беспечность" собеседников коварного англичанина. А депутат Госдумы Андрей Луговой (британские власти подозревают его в убийстве Александра Литвиненко), в последнее время специализирующийся на охоте за "иноагентами", не преминул вставить свои "пять копеек", заявив, что "ничем, кроме предательства, это не попахивает".

Чем дольше продолжается развязанная Путиным бойня, тем сильнее затягивается удавка на шее "дорогих россиян"

Удивительно вовремя "случился" господин Джерардус. Ведь именно с апреля нынешнего года вступил в силу закон, расширяющий полномочия ФСБ в деле слежки за россиянами: чекисты получили право на внесудебный доступ к корпоративным базам организаций, включая банки. С 1 марта все образовательные и научные организации – как частные, так и государственные, должны предоставлять в единую информационную систему планы научных работ, если они проводятся с участием иностранных граждан и компаний. Ещё раньше в научные институты и университеты вернулась практика "совка" – появились должности зама ректора по безопасности, а учёных и исследователей обязали докладывать им о контактах с иностранцами. С февраля 2026 года ФСБ получила право блокировать россиянам связь и интернет.

На этом фоне воображаемая картина, которую я бы назвала "Депутаты Госдумы делают селфи в американском конгрессе", вроде как не укладывается в описанный тренд. Нельзя сказать, что "воздух свободы" опьянил вырвавшихся из-под санкционного заточения российских думцев, радостно фоткающихся в стиле "мама, я в Капитолии". Но серьёзные лица они явно приберегли для отчёта перед товарищами о своих достижениях на российско-американском дипломатическом фронте по возвращении на родину. Глава делегации, единоросс Вячеслав Никонов, зампред думского комитета по международным делам (он же внук Молотова, сталинского комиссара иностранных дел, заключившего печальной памяти пакт с гитлеровским министром Риббентропом) назвал визит в Конгресс историческим, мол обсудили "широкий круг вопросов стратегической стабильности". О более конкретных подвигах интересующаяся общественность так и не узнала. Впрочем, сам уровень приёма в Вашингтоне российских псевдонародных дипломатов позволяет судить о важности сего депутат-тура, скорее, для отчёта Кирилла Дмитриева, которому приходится постоянно что-то организовывать, доказывая свою полезность как незаменимого переговорщика и преданность вождю с учётом бурной деятельности, развёрнутой в последние месяцы старшим поколением чекистов-охранителей.

"Противостояние кремлёвских башен"? – с некоторой надеждой зашептались в различной степени осведомлённости экспертных кругах. На мой взгляд, башни давно канули в Лету. Больше похоже на детали сложносочинённого политического пазла, который выглядит всё безумней, с точки зрения здравомыслящего человека.

В каждой детали – своя изюминка. Из свежих кремлёвских художеств я бы выделила "полотно" с этикеткой "Министры Лавров и Сийярто спасают из-под санкций сестру олигарха Усманова". Прослушку телефонного разговора между Лавровым и его венгерским коллегой Петером Сийярто, состоявшегося ещё в августе 2024 года, на днях озвучил The Insider. Российский министр хлопочет за упомянутую сестру (санкции с Гульбахор Исмаиловой были в результате сняты). Его венгерский коллега подтверждает активное участие в спасательной операции, и, между делом, делится непубличными подробностями заседания Совета по иностранным делам ЕС. То, что разговор – не фейк, признался сам Сийярто: обычная, мол, практика в работе министров. Досадная утечка случилась аккурат в канун венгерских парламентских выборов.

Изюминка здесь в том, что забота о миллиардах российских олигархов и их родственников – это не только про улаживание личных дел Лаврова и других интересантов. К выводимым из-под санкций ресурсам присматриваются из Кремля. В духе предложения, от которого невозможно отказаться, только что сделанного Путиным его ручным миллиардерам: война, господа, – так что сдавайте деньги!

В таком контексте "мирная" дипломатия думцев выглядит не просто неуклюжей попыткой подзаработать политический капитал, а спецоперацией прикрытия. Раздутая история с высылкой британского "шпиона" – не заботой о безопасности государства, а возможностью запугать тех кто ещё не понял, что общение с внешним миром для них не просто опасно, а наказуемо. Разные, на первый взгляд, кусочки пазлов складываются в общую картину с названием "Россия готовится к очередному году войны с Украиной". И чем дольше продолжается развязанная Путиным бойня, тем сильнее затягивается удавка на шее "дорогих россиян", иные из которых так и не вышли из сомнамбулического состояния, запечатлённого в ставшем уже историческим наброске "А что случилось"?





Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции