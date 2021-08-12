“Продал выборы, купил дачу”: ФБК выпустил расследование про члена ЦИК

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (признан в России "иноагентом", также экстремистской организацией и запрещён) выпустил расследование о члене Центральной избирательной комиссии Антоне Лопатине.

ФБК выяснил, что Лопатин был помощником спикера Госдумы Вячеслава Володина, позже – руководителем его секретариата. В 2009 году также стал директором компании "Инвест Холдинг", которая по документам принадлежала 73-летней маме Володина.

В феврале 2021 года, благодаря спикеру, Лопатин устроился на работу в ЦИК, утверждается в расследовании. Теперь он отвечает за систему ГАС "Выборы" (куда заносятся протоколы) и за электронное голосование.

У самого Лопатина, согласно декларации, из недвижимости – квартира площадью 107 кв. м и гараж. Ещё две квартиры такого же размера записаны на его несовершеннолетнего ребёнка. Кроме того, у предполагаемой тёщи Лопатина есть несколько фирм, которые зарабатывают на контрактах с ЦИК, выяснил ФБК. Например, они поставляют услуги для работы электронной почты в системе ГАС "Выборы", которой и руководит Лопатин.

У мамы Лопатина ФБК обнаружил особняк площадью 916 кв. м и две квартиры общей площадью более 200 кв. м.

В расследовании также говорится о других приближенных Вячеслава Володина, многие из которых сегодня работают в ЦИК. Например, о заместителе главы ЦИК Николае Булаеве или о юристе Борисе Эбзееве. Они или их родственники, как утверждает ФБК, владеют квартирами, домами и автомобилями, которые не могли бы позволить себе на официальную зарплату.

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