В России продолжаются обыски у художников и работников культуры

Волна обысков у современных художников и арт-активистов, начавшаяся вчера, продолжается. Как сообщает "Медиазона", в среду сотрудники правоохранительных органов провели обыск у художника Анатолия Осмоловского в Москве. У него изъяли несколько компьютеров и другую технику.

По словам источника "Медиазоны", после обыска Осмоловского увезли на допрос, следователи интересовались его знакомством с Петром Верзиловым, форумом русской культуры "СловоНово", проводящимся в Европе, и институтом современного искусства "База", основателем и преподавателем которого является Осмоловский.

"Коммерсантъ" сообщил, что обыск прошёл также у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой и у одной из пермских художниц-акционисток, чьё имя газета не называет.

Все обыски, по словам источников, связаны с уголовным делом, возбуждённым в отношении бывшего активиста Pussy Riot и экс-издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Его обвиняют в государственной измене.

Верзилов в интервью Юрию Дудю в октябре 2023 года заявил, что воюет в Украине в рядах ВСУ. Ранее он был заочно осуждён в России по статье о так называемых фейках об армии за посты в соцсетях, рассказывавшие о событиях в Буче.