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Проект Idel.Реалии представил книгу рассказов о противниках войны

Idel.Реалии, проект Татаро-башкирской редакции Радио Свобода, представил книгу "Нет войне". Она включает в себя 40 рассказов жителей Поволжья, которые протестовали против войны России с Украиной.

Интервью участников антивоенных акций публиковались на сайте Idel.Реалии с марта по конец августа 2022 года.

Герои книги – люди разных возрастов, религий и профессий, но они объединены одной целью – остановить войну, говорится в предисловии.

Книга представлена на русском и английском языках.

  • 4 марта президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне с Украиной, если его высказывания отличаются от официальных сводок.
  • По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" на середину октября, в России на акциях против войны и мобилизации было задержано более 20 тысяч человек.

Электронную версию книги "Нет войне" можно скачать на русском и английском языках.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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