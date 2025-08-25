"Позволяет семье публиковать признания в любви к США". Россиян возмущает, что дети единороссов восхищаются Западом

В конце июля жительница поселка Маркова (население – около 35 тысяч человек) Иркутского района вдова погибшего на войне контрактника Виктория Сальникова записала видеообращение к губернатору Иркутской области Кобзеву с просьбой "разобраться" с доходами и собственностью мэра района Леонида Фролова, родные которого "ведут показной гламурный образ жизни в США". По ее словам, мэр "живет на показ, позволяет себе все, а тех, кто возмущается – называет "врагами". И все это на фоне, когда уроженцы Маркова гибнут на войне.

Текст: проект "Окно"

На недавней встрече с местными жителями мэр района сообщил, что на войне против Украины погибло уже больше 200 человек или примерно 20% всех мобилизованных и контрактников из Маркова.

"Вбить клин в единство региона"

Свое обращение к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву Сальникова начинает с того, что ее муж "не дождался мобилизации, сам вызвался добровольцем". И погиб меньше, чем через год после заключения контракта – 20 февраля 2024 года.

"За год мы потеряли троих членов семьи. А недавно в зоне СВО погиб и муж моей сестры, мобилизованный из села Максимовщина Иркутского района. Они погибли, защищая нашу Родину, – рапортует вдова. – И на фоне всего этого мы узнаем о ситуации, сложившейся вокруг мэра Иркутского района – Леонида Петровича Фролова. В то время как тысячи россиян, в том числе из Иркутской области, несут службу, рискуют жизнями и погибают, а их семьи переживают утраты, мэр района позволяет своей семье: – публиковать признания в любви к США – стране, которая официально финансирует и поставляет вооружение Украине; – вести показной гламурный образ жизни в США и выставлять это напоказ в соцсетях, в то время как обычные люди отдают последнее, чтобы помочь фронту. При этом Леонид Фролов, как представитель власти, не просто не осуждает такое поведение, а через СМИ дает понять, что его семье это дозволено. А всех, кто возмущен – добровольцев, мобилизованных, военкоров, волонтеров, журналистов и граждан – он называет "пятой колонной" и угрожает, что "за всеми придут". Это ужасно!"

Видео Сальникова записала после того, как 13 июля ведущий "Радио КП" Иван Панкин опубликовал подборку постов со скриншотами зарубежных поездок Екатерины Фроловой, дочери мэра Иркутского района, и ее мужа Рубена Казаряна.

Фролова под фото из своих путешествий пишет про "идеальные дороги" и "красивые виды", а также под фото из Рокфеллер центра признается, что "когда страна запала в душу, мечтаешь вернуться туда снова и снова". Ее муж говорит, что, побывав два дня в Лос-Анжелесе "пришел к одному выводу: "Весь цивилизованный мир – это пробник Америки", а отсутствие прежде "дикого желания побывать здесь", Рубен объясняет "антиамериканской пропагандой".

"Пока сам мэр в соцсетях выкладывает посты с бойцами СВО и волонтерами, плетущими маскировочные сети, его дочь Екатерина и зять Рубен Казарян демонстрируют в запрещенном инстаграме роскошный образ жизни с регулярными поездками в США и на Мальдивы", – возмущается Панкин.

Первая реакция пользователей и жителей Маркова на публикации Панкина была сдержанной.

– Все же дети за отца не в ответе. Ну путешествуют, ну фоточки в соцсетях выставляют. Первый раз что ли подставляют мажоры своих родных-чиновников?! Тем более, что дочь уже взрослая и действительно живет отдельной семьей, – снисходительно комментирует всю эту ситуацию иркутский журналист Игорь (полное имя не публикуем для его безопасности).

Тем не менее свои аккаунты в инстаграме Рубен и Екатерина закрыли.

А после того, как свое обращение опубликовала Сальникова дискуссии в местных пабликах по поводу путешествия детей чиновника по "вражеской Америке" оживились:

"Люди может пора всем вставать за справедливость?!!! До каких пор будем терпеть эти унижения и безденежье? Смотря на эти цены, ВСЁ!!! Пора уже задуматься может? Сколько можно издеваться над народом? Так и будут погибать наши мужчины, отцы и дети. Кто против НИЩЕТЫ И БЕЗРАБОТИЦЫ?"

"Эх, можно только позавидовать. Живут же люди. А тут только на Анапу с мазутом денег и хватает, и то в обрез"

"лично мне эта семейка даже симпатична, показала, чего стоит вся эта псевдопатриотическая камарилья с ее антизападничеством... Так, моськи, что лают на слона".

Достается в комментариях и Сальниковой

"власть не трожь дура, живи своей никчёмной жизнью и не вставляй свои поганые слова из своего поганова рта. Ты уже на статью наговорила"

Свою борьбу с местным мэром Сальникова развернула на фоне личной квартирной драмы. Недавно по решению суда ее лишили квартиры, на которую она претендовала.

– Муниципальная квартира, в которой я жила с сыном до суда. Я там прописана, сын прописан. Нам суд отказал из-за моей двоюродной сестры. На суде Мария говорила, что им с детьми жить негде. Но двое ее детей уже взрослые, а с третьим несовершеннолетним она долгое время уже живет в Черемхово. В итоге выселили нас с Федей. И в квартире так никто и не живет, уже год с момент суда стоит пустая. Мы с сыном по съемным кочуем, а мэр района живет в особняке и на наши проблемы ему плевать. Я с ним виделась, он меня по поводу квартиры отправил к своим замом. А у меня как раз суд был, а до этого я мужа похоронила. Сами понимаете в каком я была состоянии,– говорит Сальникова.

Местные жители, при этом, считают, что история с квартирой "мутная".

– Насколько я поняла, бабушка Виктории получила ту квартирой. Умерла она задолго до выселения Вики. Там и другие родственники прописаны были, – говорит соседка Татьяна. – В общем мутная история. Ну, и Вику я особо тут не видела, думала, живет уже давно в Иркутске. Так что поначалу я ее не сильно-то жалела. Но потом мэр совсем берега попутал, чуть ли не матом начал поносить журналиста, а вдове – конкретно угрожать. Ну, и дома-машины его, конечно, "впечатлили" нас.

Мэр и правда отреагировал на воззвания Сальниковой болезненно, назвал ее претензии и посты журналиста Панкина "потоками клеветы" и "бредом", который "перешел все границы", затронув его семью и "священную тему СВО". Фролов заявил, что "релоканты-уклонисты", строчащие "грязные посты" из-за границы, не смогут "вбить клин в единство региона". Он объявил, что его племянник находится в зоне "СВО", а сам он "активно помогает фронту". За то, что авторы видео и фото из Америки, "нарушили негласный закон – никогда не трогать семью и детей", мэр стал угрожать тем, что к ним "безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны", чтобы "поговорить по существу" об ущербе, причиненном стране и Иркутской области. Кроме того, глава Иркутского района обвинил вдову Сальникову и Панкина в прямом финансировании ВСУ, заявив, что якобы на их деньги украинская армия "закупает БПЛА".

– Потом на вдову и на ведущего начали конкретно так наезжать, явно проплаченные тролли-боты, судя по количеству. Вопить, что мол те журналисты и она наехали на бедного мэра в преддверие выборов. Хотя не сказать, что журналисты раскопали какую-то секретную подборку их семейной недвижимости. Это давно не секрет. Просто в очередной раз напомнили, что у районного мэра – особняк в "Канадской деревне" на 200 квадратов, и автопарк "мерсов", – говорит журналист Игорь.

Согласно последним публикациям, Фролов и его дочь до февраля 2025 года были зарегистрированы в огромном особняке на улице Спецстроевская, в лесу у залива Топка на Иркутском водохранилище, где стоимость недвижимости начинается с 18 млн и достигает 100 млн рублей, а сейчас оба прописаны на двух соседних участках в "Канадской деревне" из особняков в "американском стиле" с собственными выходами к воде и стоянкой яхт. У Фроловой и ее мужа в собственности двухэтажный кирпичный коттедж площадью почти 160 квадратов с двумя гаражами и 3,5 сотки придомовой территории. Леонид Фролов живет в соседнем коттедже площадью почти 200 квадратных метров. В их распоряжении – несколько Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz G-Класс, Mercedes-Benz S-Класс с красивыми номерами из одинаковых цифр и букв, пишут иркутские журналисты.

На историю с Фроловым обратили внимание многочисленные Z-телеграм-каналы, в том числе военкоры – все они опубликовали материалы с критикой мэра. А иркутский активист Денис Букалов, известный своими довольно эпатажными выходками, направил жалобы на угрозы, высказанные Фроловым, в администрацию президента РФ, а также в ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД. Букалов потребовал проверить высказывания мэра на предмет нарушений по статьям УК о дискредитации армии, клевете, угрозах и злоупотреблении полномочиями.

Провластный телеканал "Царьград" вспомнил несколько аналогичных историй – в частности, сын мэра Орска Василия Козупицы во время наводнения в прошлом году отдыхал в собственных апартаментах в Дубае, дочь главы Нюксенского района Вологодской области угрожала отправить обидчиков на войну, а сын вице-премьера Пермского края Ильи Демкина выложил пост с Бали: "Нахрена мне эта Пермь?" В итоге все трое чиновников лишись постов.

Сама Екатерина Фролова позднее заявила, что все фото и публикации из США были сделаны в 2018 году, когда в России еще работали американские консульства: "Конечно, мы были под эмоциями и впечатлениями и поделились мыслями на тот момент. К нынешней ситуации в стране, к СВО – это не имеет никакого отношения", – пояснила она. По ее словам, фото из казино якобы сделано в Красной поляне, а шампанское Moët – подарок друзей на годовщину свадьбы (снимок датирован июнем 2023 года). Также она добавила, что у нее и ее мужа никогда не было вида на жительство в США, а происходящее дочка мэра назвала "грязным пиаром со стороны оппонентов" отца.

Буквально на днях в той же Иркутской области произошла аналогичная история. Фото из путешествия по Европе нашли в инстаграме невестки мэра Ангарска единоросса Сергея Петрова, пишут "Люди Байкала". Она сообщает, что планирует проехать с мужем – Петровым-младшим – на машине тысячу километров от Мюнхена до Парижа, и выкладывает кадры с Эйфелевой башней, Фрауэнкирхе, альпийскими горами и видео танцующего на столе мужа. На скриншотах, опубликованных в канале "Ангарский коррупционер", у части постов видна дата — 25 июля.

Петров-старший в своих соцсетях не стал комментировать фотографии, но поговорил с местным изданием Ирсити.ру:

"А в чем скандал-то? Скандал-то детский. Это взломанный инстаграм моей невестки. Эти события были четыре года назад. А видео это вообще снято на кухне у сына. Когда он поздравлял жену с днем рождения. Придуривалась молодежь. Скандал-то где?".

"Пьяный командир погнал прямиком на минное поле"

Коллизия с мэром Фроловым, взаимными обвинениями в недостаточном патриотизме и в "работе на врага" развернулась в небольшом поселке, где, как и повсюду в российских регионах, нет работы и отправиться на войну для многих местных мужчин – "единственный выход".

– Уходят от безысходности. У всех долги-долги. Работы ни**ена нет, – возмущается местный житель Виктор. – В 80-х в Маркова была птицефабрика, овощные теплицы, молочная ферма, построили колонию. Что из этого осталось? 19-шка (исправительная колония №19) и дом престарелых (геронтологический центр) – все! А поселок разросся до 35 тысяч человек. И где им всем работать? Вот и ушла на "СВО" почти тыща, если не больше.

Сам мэр Иркутского района подтвердил на недавней встрече с жителями эту цифру.

– Он приезжал, собирал народ с жалобами. Подтвердил – тысяча с лишним ушла [на войну], и уже 203 человека погибли. В том числе мой старший сын, Николай. Пятая часть, да, много уже полегло, – рассказывает Алексей Зернов из соседнего с Маркова поселка Березовый. – На встрече, что характерно народ спрашивал, почему нет выплат по ранению или гибели военного. Я заметил, что затягивают конкретно, даже похоронные платят с задержкой. Сколько матерей видел – пенсионерки оплатили из последних заначек похороны сыновей и ходят с протянутой рукой – выпрашивают у военных похоронные и гробовые. Я в Маркова часто бываю, тут теща живет. Первая жена сына тоже здесь живет, внук старший скоро в третий класс уже пойдет. Но сына, когда наконец нашли и привезли, захоронили не тут, а в Новосибирске – там его новая жена с ребенком живет. Она, кстати, гробовые так и не получила – военное удостоверение ей военкомат до сих пор (с июля 2024 года) не выдает, а значит и выплаты [не положены]. Недавно вообще заявили: "Дай бог, если к Новому году получите!". В Новосибирске вообще вся его 39-ая дивизия похоронена, потому и Колю спустя 8 месяцев поисков туда привезли.

Алексей говорит, что его сын – профессиональный спецназовец – ушел на войну в июне 2024 и уже спустя 11 дней погиб.

– Коля вечерами мне звонил. Жаловался на контингент и общее качество. Он же хотел в разведку, а его поставили штурмовиком – кто выживет, мол, после первого штурма, тех поставим, куда вы там хотели – артиллеристом, водителем, разведчиком и т.п. Он Чечню прошел, опыта боевого хватало, вот и поставили его командиром полка, 25 человек в подчинении. Говорит, 40% из них – заключенные. Из всей массы только 3 толковых парня, которые оружие в руках могут хотя бы держать – не с боевым опытом, просто после армии. И всем им наобещали тыловые профессии, так что они военной подготовкой в итоге и не собирались заниматься. Он им криком орал: "Нас на штурм сначала погонят – бегом на полигон!". Тренировали их бывшие вагнеровцы, не жаловался, толковые. Но сколько их готовили?! 11 дней! 25 июня начали, в 6 июля был первый же штурм, в котором почти все и полегли, – вспоминает Алексей.

Зернов говорит, что все 8 месяцев, пока искали тело сына, собирал по крупицам информацию о его гибели – военные командиры ему ничего не сообщали.

– Нашел всех оставшихся живыми сослуживцев. В общем, 6-го погнали их в мясной штурм в Харьковской области в Купянском районе под поселком Берестовое. И как погнали! Без раций, без воды, наговорили: "Там никого нет. Идите и просто занимайте позиции". А их на полпути и дронами, и минометным огнем давай поливать. Просто мясо погнали. Без всякой разведки, получается. И это они еще обошли минное поле, куда их прямиком отправил командир полка – сын единственный захватил рацию, поэтому смог поймать соседний полк, откуда им сказали: "Вы куда, бараны, пошли, там же минное поле, сами же заложили его". То есть их на заминированное нами же поле погнал командир полка. А как погнал! Это прямо "классика": пьяный вусмерть в 4 утра построил роту и вперед. Почти все в итоге погибли, – рассказывает отец погибшего Зернова-младшего. – Жду окончания войны, чтобы все их имена назвать и написать, куда следует. Поможет ли? Не знаю.

По словам жителей Марково, долгие поиски пропавших без вести военных – обычная история.

Того же Сальникова Виктория искала несколько месяцев, публикуя в группах посты с приметами:

"Пропал без вести 20.02.2024. вч 35390, направление Новомихайловка. 39 бригада. Последнее известное место нахождение: Новомихайловка

Воисковая часть: 35390 Шрам на левом предплечье, много родинок на теле, зубы передние отсутствуют"

Под постами вдовы другие родственники военных пишут о тех же проблемах:

"Я вас понимаю! Мой сын на СВО с 2022 года. А сейчас БП уже 7 месяцев. Обращалась со своими проблемами везде, одни отписки, ждите!"– пишет Светлана Литвинова.

"Как же легко оболванить людей) как у них в голове складывается, что войну развязали элиты, а гибнут теперь там должны простые крестьяне?) ни один сынок депутата, генерала, чинуши, пропагандиста там не воюет. 13 500 000 000 000 рублей бюджет армии в 2025 году, а у солдат ни бпла нет, ни трусов, ни носков, на все постоянные сборы)) а послушные крестьяне вместо того чтобы задавать вопросы и байкотировать все это, послушно сынов своих бросают в топку войны", – добавляет Николай Ткачев.

После долгих поисков родные погибших из Маркова сталкиваются с другой проблемой – где похоронить солдат. У кладбища Маркова на пути "расширения" сейчас свалка.

"Вы посмотрите, два дня назад был год, как мой муж погиб. Рядом с его могилой устроили свалку. Я уже ходила в этот "Спас", чтобы они убрали, но свалка становится все больше и больше", – говорит на видео Сальникова.

И далее вопрошает:

"Ради чего тогда мой муж отдал жизнь? Ради чего наш сын остался без отца? Ради чего тысячи других матерей, жен, сестер и отцов переносят утрату своих близких? Кто-то, как отец и бабушка моего мужа, не выдерживает этого горя, – возмущается в своем видео вдова. – Такое поведение мэра и его семьи – это не просто моральное падение. Оно дискредитирует всю систему власти – от местной до федеральной. Это разрушает доверие людей к государству, подрывает веру в справедливость и усиливает пропасть между обществом и чиновниками. Особенно это воспринимается болезненно на фоне недавнего заявления Президента РФ Владимира Владимировича Путина, когда он назвал именно ветеранов СВО – настоящей элитой страны, которой не страшно будет передать управление государством. А что мы видим в реальности? Что местная "элита" живет на показ, позволяет себе все, а тех, кто возмущается – называет "врагами". Я, как и миллионы граждан, воспринимаю это как личное оскорбление. А как еще оценивать молчание власти? ".

На звонки и сообщение с вопросами редакции мэр Иркутского района Фролов не ответил.







