Арестович впервые назвал общее количество потерь Украины в войне

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что, по его оценке, с начала боевых действи погибли до 10 тысяч украинских военных, сообщает украинский портал ТСН.

В интервью с правозащитником Марком Фейгиным, Арестович отметил, что в начале конфликта погибало в среднем по 100 украинских военнослужащих в сутки. В российской армии – в среднем по 1000 человек в день. Сейчас, по подсчётам Арестовича, армия России ежедневно теряет по 200-300 солдат.

Ранее советник главы офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас потери украинский военных составляют от 100 до 200 человек в день. Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих Украины за время войны. Проверить эти данные в условиях боевых действий невозможно.

И Арестович, и Подоляк отметили, что причина таких потерь – значительное преимущество российской армии в возможностях артиллерии.

О потерях российской армии накануне сообщали ряд СМИ со ссылкой на западные источники. Так согласно собеседнику Би-би-си в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих. Большие потери российские войска несут в нынешних боях на западе Луганской области.

Российское министерство обороны в последний раз официально заявляло о потерях за время "спецоперации" в марте, сообщив о 1351 погибшем военнослужащем.