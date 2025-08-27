Жена и тёща генпрокурора России Игоря Краснова за последние годы заработали сотни миллионов рублей, выяснил "Проект", изучивший данные утечек российских баз.

Генпрокурор не указывает жену Анну в декларации, официально они разведены приблизительно с 2017 года. Однако журналисты "Проекта" считают развод фиктивным. До назначения Краснова на должность в 2020 году он продолжал летать вместе с бывшей женой, а в 2023 году Анна родила второго ребенка с фамилией и отчеством Краснова.

Почти одновременно с назначением Краснова генеральным прокурором, его предполагаемая супруга получила должность в холдинге "Новая технологическая компания", где получала свыше 1 млн рублей в месяц. В марте 2021 года она стала вице-президентом группы "Трансмашхолдинг". По данным издания, её ежемесячный доход достиг 3,5 млн. рублей, что позволило ей к концу 2024 года заработать почти 160 млн. рублей ($2 млн).

Помимо жены после назначения Краснова генпрокурором, выросли доходы и его тещи Ирины, которая до начала 2020-х была прописана в одном из общежитий МГУ. В конце 2022 года она зарегистрировала топливное предприятие, а в августе 2023 года учредила складскую компанию — всего за первые полтора года работы бизнес получил выручку почти в 1,4 млрд рублей и чистую прибыль более 300 млн. ($3,7 млн), говорится в расследовании "Проекта".

49-летний Краснов — единственный кандидат на должность главы Верховного суда России. В понедельник он, как утверждается, с отличием сдал квалификационный экзамен на должность, хотя по закону мог этого не делать. Кандидатуру главы Верховного суда должен представить на утверждение Совету Федерации президент Владимир Путин, пока этого сделано не было.