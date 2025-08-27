Верховный обвинитель

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Он единственный, кто выдвинулся на этот пост. Ранее Краснов сдал квалификационный экзамен на должность судьи.

Краснов был назначен генеральным прокурором РФ в январе 2020 года. До прихода в Генпрокуратуру работал в следственных органах. Он вел резонансные дела об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Генпрокуратура России продолжает пополнять "казну" Владимира Путина за счёт бизнеса. В Тверской районный суд Москвы поступил иск с требованием о признании экстремистами российского миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая.

Денис Штенгелов - владелец сети супермаркетов "Ярче!", аграрного холдинга "РостПозитивИмпульс", футбольного клуба "КДВ" в Томске и основатель холдинга "КДВ-групп", который выпускает продукцию под марками "Кириешки" и "Яшкино". Forbes оценивает состояние Дениса Штенгелова в 1,4 млрд долларов.

Почему именно Игорь Краснов возглавит Верховный суд? Как судебная система помогает Путину добывать деньги на войну? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Андреем Пивоваровым.