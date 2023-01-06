Профсоюз НГУ заявил несогласие с новыми университетскими правилами

Профсоюз Новосибирского государственного Университета заявил несогласие с новыми правилами внутреннего распорядка. В них студентам запрещается совершать противоправные деяния - в том числе участвовать в несанкционированных митингах и допускать высказывания, "дискредитирующие" вооружённые силы России. По мнению профсоюза, внутренние правила университета не должны распространяться на поведение студентов вне стен учебного заведения.

Новые правила внутреннего распорядка НГУ были введены ректором Михаилом Федоруком 15 декабря. От старых их отличают параграфы, в которых студентам запрещается уклоняться от постановки на воинский учёт, а также "совершать противоправные деяния, которые могут иметь негативные юридически значимые последствия для НГУ, его работников и обучающихся, в том числе за пределами НГУ". К таким деяниям могут быть отнесены участие в несанкционированных массовых акциях, распространение "фейков о российской армии" (то есть любая критика войны России в Украине) и осквернение государственной символики.

Как указано в заявлении профсоюза, регламентирование поведения студентов в частной жизни, вне стен вуза, нарушает Закон об образовании.