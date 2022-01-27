Прокуратура Германии выдвинула обвинение в шпионаже против задержанного летом прошлого года россиянина.

По данным следствия, учёный одного из университетов в Баварии Ильнур Н. с ноября 2019 года контактировал с сотрудником российской Службы внешней разведки и передавал ему материалы о разработке европейской ракеты-носителя Ariane. Как пишет Deutsche Welle, за свои услуги россиянин получил две с половиной тысячи евро.

Прокуратура не сообщает, где именно работал обвиняемый. СМИ предполагают, что Ильнур Н. писал диссертацию в университете города Аугсбурга и проводил исследования гибридных систем материалов для легких конструкций.

Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявлял, что Россия ведёт разведывательную деятельность на территории ФРГ примерно с той же интенсивностью, с которой вела её в годы холодной войны. Среди российских спецопераций в Германии Хальденванг назвал убийство в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили. Федеральная прокуратура обвинила в нём российские спецслужбы.

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