Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ сообщил о получении угроз

Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ Борис Карпичков сообщил о получении угроз. По его словам, он стал получать их после того, как британские власти сообщили о его месте жительства Латвии в 2019 году. Рига добивалась его экстрадиции, там ему предъявлены несколько обвинений по уголовным статьям.

По утверждению 62-летнего Карпичкова, последнее письмо с угрозами он получил 2 января. В тексте было сказано: "предателям вроде тебя нет места на Земле. Смерть уже в пути. Ты уже почти мёртв", — цитирует таблоид The Daily Mirror. В предыдущем сообщении отправителем был указан оперативный псевдоним бывшего агента в российской разведке. Обратным адресом было названо местное кладбище.

Карпичков — бывший офицер КГБ Латвийской ССР. После развала союза он работал в коммерческих структурах и был арестован по подозрению в мошенничестве, затем ему были предъявлены обвинения в незаконном прослушивании.

Он рассказал латвийским спецслужбам, что был завербован ФСБ, согласился сотрудничать с контрразведкой и сбежал в Россию из-под домашнего ареста. Оттуда он вскоре уехал в Великобританию, которая отказывается выдавать его латвийским властям.

Карпичков заявлял, что пережил покушение, а в 2018 году рассказал, что его предупредили, что он находится в списке на ликвидацию российскими спецслужбами вместе с Сергеем Скрипалём. В том же году Латвия выдала европейский ордер на его арест.

Суд в Лондоне экстрадировать его отказался. На слушаниях было заявлено, что Латвия добиваясь его экстрадиции может действовать в интересах Москвы, — рассказывает The Daily Mirror. Судья посчитала, что жизни Карпичкова в Риге угрожает опасность.