Военные преступления, которые Россия совершает в Украине, имеют давнюю историю. Войны в Афганистане и Чечне, локальные конфликты в Абхазии и Южной Осетии, военная операция в Сирии были примерами массового убийства Россией мирных граждан. Почему не были наказаны виновные? Как государство использовало ветеранов прошлых войн для пропаганды? Каковы истоки насилия, творимого российской армией?
Обсуждают: правозащитник Александр Черкасов и социолог Елена Рачева. Эфир в 18:05.
Археология
От Афгана до Бучи. Эфир в 18:05
Александр Черкасов и Елена Рачева об истории военных преступлений России
Военные преступления, которые Россия совершает в Украине, имеют давнюю историю. Войны в Афганистане и Чечне, локальные конфликты в Абхазии и Южной Осетии, военная операция в Сирии были примерами массового убийства Россией мирных граждан. Почему не были наказаны виновные? Как государство использовало ветеранов прошлых войн для пропаганды? Каковы истоки насилия, творимого российской армией?
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