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От Афгана до Бучи. Эфир в 18:05

Чечня. Грозный. 1995 год

Александр Черкасов и Елена Рачева об истории военных преступлений России

Военные преступления, которые Россия совершает в Украине, имеют давнюю историю. Войны в Афганистане и Чечне, локальные конфликты в Абхазии и Южной Осетии, военная операция в Сирии были примерами массового убийства Россией мирных граждан. Почему не были наказаны виновные? Как государство использовало ветеранов прошлых войн для пропаганды? Каковы истоки насилия, творимого российской армией?

Обсуждают: правозащитник Александр Черкасов и социолог Елена Рачева. Эфир в 18:05.

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