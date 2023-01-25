От Афгана до Бучи. Эфир в 18:05

Военные преступления, которые Россия совершает в Украине, имеют давнюю историю. Войны в Афганистане и Чечне, локальные конфликты в Абхазии и Южной Осетии, военная операция в Сирии были примерами массового убийства Россией мирных граждан. Почему не были наказаны виновные? Как государство использовало ветеранов прошлых войн для пропаганды? Каковы истоки насилия, творимого российской армией?



Обсуждают: правозащитник Александр Черкасов и социолог Елена Рачева. Эфир в 18:05.

