Федеральная прокуратура Германии обратилось в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне с требованием конфисковать 720 миллионов евро ($790 млн), хранящихся на счетах российского Национального расчётного депозитария, подразделения Московской биржи.

Деньги заморожены на счетах банка JP Morgan в Германии. Федеральный прокурор считает, что оператор средств пытался вывести их в нарушение немецких законов, следует из статьи журнала Der Spiegel. Их предлагается конфисковать как орудие преступления. Они поступят в федеральный бюджет.

В июне 2022 года, уже после введения санкций против депозитария, деньги попытались перевести на счета другой дочерней компании Московской биржи — Национального клирингового центра.

На счетах депозитария хранятся деньги инвесторов для обеспечения сделок на бирже. Московская биржа обжаловала санкции против Национального расчётного депозитария в суде ЕС. Глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов в июне отмечал, что депозитарий не является владельцем средств.

В Германии из-за арестованы российские активы общей стоимостью около 5 миллиардов евро, пишет Der Spiegel. Во многих случаях правительству приходится доказывать связь средств с попавшими под санкциями бизнесменами и компаниями.

Общая стоимость замороженных активов в мире превышает 300 миллиардов. Из них 260 приходятся на активы Банка России, 210 хранятся в Евросоюзе пишет газета Financial Times. Издание сообщает, что власти США неофициально предлагают ЕС конфисковать эти средства в пользу Украины.