Роскомнадзор вновь потребовал от Apple и Google удалить приложение Фонда борьбы с коррупцией* из их магазинов. Регулятор пригрозил, что отказ он посчитает вмешательством в российские выборы. Компаниям пригрозили многомиллионными штрафами.

О каком именно приложении идёт речь — в сообщении не уточняется. Однако регулятор недоволен программой "Навальный". В ней сторонники оппозиционера должны получить инструкции, за кого голосовать на ближайших выборах в Госдуму. С Фондом борьбы с коррупцией приложение формально не связано.

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19 августа регулятор уже требовал удалить приложение. Тогда в РКН заявили, что "Навальный" используется "для продолжения деятельности экстремистской организации". Доказательств связи программы с ликвидированным ФБК власти не предъявляли.

В сообщении чиновников от 2 сентября Apple и Google вновь пригрозили штрафами. Кроме того, ведомство намекнуло на возможность признать поддержку приложения "содействием запрещённым экстремистским организациям", за что в законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

26 июля Роскомнадзор заблокировал в России почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером и его сторонниками. Ведомство требует от социальных сетей удаления страниц соратников основателя ФБК. Тем не менее их страницы по-прежнему присутствуют в ютьюбе, фейсбуке и твиттере.

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* — Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещён. Организация ликвидирована.