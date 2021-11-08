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Минюст внёс в список "СМИ-иноагентов" адвоката Ивана Павлова

Адвокат Иван Павлов

Министерство юстиции России 8 ноября пополнило список "СМИ-иноагентов". В него включили адвоката Ивана Павлова, который защищает журналиста Ивана Сафронова в деле о госизмене, и четырёх бывших участников адвокатского объединения "Команда 29".

В апреле 2021 года против Ивана Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия по делу Ивана Сафронова. Павлов свою вину отрицает, в сентябре он уехал из России.

"Команда 29" заявила о роспуске в июле 2021 года, после того, как Роскомнадзор заблокировал её сайт. Генпрокуратура посчитала, что адвокатское объединение связано с зарегистрированной в Чехии некоммерческой организацией Společnost Svobody Informace, включённой в России в перечень нежелательных.

Расширился и реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента". В него включили общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть".

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