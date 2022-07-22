Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Цветковой

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Её обвиняли в распространении порнографии из-за публикации рисунков вагины. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой телеграм-канал в поддержку Цветковой.

"Если оправдательный приговор не устоит, то дело может пойти на новый круг суда (первая инстанция длилась полтора года) или Юлю сразу могут признать виновной, несмотря на то, что состава преступления, как доказано, нет и быть не могло", – считает мама Цветковой Анна Ходырева.

На прошлой неделе суд оправдал Цветкову по уголовному делу за публикации рисунков в группе "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". Защите удалось доказать несостоятельность позиции обвинения. Прокуратура обвиняла художницу в распространении порнографии и требовала для неё три года и два месяца колонии общего режима.

Ходырева отметила, что прокуратура очень хочет защитить "честь мундира", в то время как ресурсы защиты на исходе, а сил у Юли и её близких осталось мало.