Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Цветковой

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы и ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Её обвиняли в распространении порнографии из-за публикации рисунков вагины. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой телеграм-канал в поддержку Цветковой.
"Если оправдательный приговор не устоит, то дело может пойти на новый круг суда (первая инстанция длилась полтора года) или Юлю сразу могут признать виновной, несмотря на то, что состава преступления, как доказано, нет и быть не могло", – считает мама Цветковой Анна Ходырева.
На прошлой неделе суд оправдал Цветкову по уголовному делу за публикации рисунков в группе "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". Защите удалось доказать несостоятельность позиции обвинения. Прокуратура обвиняла художницу в распространении порнографии и требовала для неё три года и два месяца колонии общего режима.
Ходырева отметила, что прокуратура очень хочет защитить "честь мундира", в то время как ресурсы защиты на исходе, а сил у Юли и её близких осталось мало.
- Следствие по уголовному делу за рисунки вагины шло более двух лет. В течение этого времени Цветкова находилась под домашним арестом и под подпиской о невыезде. Суд начал рассматривать дело по существу только в марте 2021 года.
- В мае 2021 года Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по её делу прошёл в открытом режиме.
- В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2020 году суд пересмотрел дело и снизил штраф до 50 тысяч рублей.
- 14 июня 2022 года Минюст внёс Цветкову в реестр так называемых иностранных агентов.
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