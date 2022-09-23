Прокуратура требует пять лет колонии за сожжение чучела в военной форме

В Санкт-Петербурге прокуратура запросила наказание в пять лет лишения свободы для активиста Игоря Мальцева, которого обвиняют в хулиганстве. В марте, на Масленицу, Мальцев и его товарищи сожгли на льду Малой Невы масленичное чучело в военной форме. Акция была посвящена требованию о прекращении огня на территории Украины и возвращению тел погибших российских солдат.

Мальцева обвиняют по статье о хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенном группой лиц. По мнению прокуратуры, он и его подруга Софья Семёнова, также участвовавшая в сожжении чучела, грубо нарушили общественный порядок и проявили явное неуважение к обществу, сообщает ОВД-Инфо.

Софье Семёновой была назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца. В конце марта стало известно, что Семёнова покинула Россию. 23 июня её объявили в розыск.

По утверждению прокурора, акция была "проведена цинично в последний день весёлого праздника Масленицы" и явно была приурочена к проведению специальной военной операции. В качестве доказательств приведены показания свидетелей: сотрудника МВД, двух военных, двух якобы видевших сожжение чучела, и социолога.

После начала военного вторжения в Украину в России резко ужесточились преследования за непровластную и антивоенную позицию. В Административном и Уголовных кодексах РФ появились новые статьи о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней. Также выросло число дел о хулиганстве, в котором обвиняют активистов, чьи действия не подпадают под статьи о дискредитации и фейках.

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