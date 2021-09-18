Роскомнадзор потребовал заблокировать списки "Умного голосования"

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать два документа, в которых содержатся рекомендации "Умного голосования", сообщает политик Любовь Соболь. В первом гугл-доке содержатся рекомендации по выборам в Госдуму для московских округов, во втором – по округам в остальных российских регионах.

В ночь на 16 сентября российские пользователи Интернета сообщили о проблемах с доступом к сервису Google Docs. Проекты GlobalCheck и "Роскомсвобода" тогда предположили, что это реакция властей на публикацию на платформе Google Docs списков "Умного голосования". Утром 16 сентября телеграм-канал "Код Дурова" сообщил, что блокировки прекратились, и доступ к Google Docs восстановлен для 100 процентов пользователей.

В ночь на 18 сентября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что до конца выборов в России Telegram ограничит работу ботов, связанных с предвыборной агитацией. В итоге бот "Умного голосования" был заблокирован. Дуров заявил в своем телеграм-канале, что так как предвыборная кампания в России подошла к концу, начинаются так называемые "дни тишины".

Ранее Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов приложение "Навальный" для российских пользователей – в приложении были опубликованы рекомендации "Умного голосования". Компания Apple уточнила, что выполнила требование Роскомнадзора, согласно которому распространение контента организаций, признанных экстремистскими, в России запрещено. Ранее Генпрокуратура признала экстремистскими структуры Навального и запретила их деятельность в стране.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, Google удалил приложение после угроз завести уголовные дела на сотрудников компании в России. Об угрозах уголовным делом со стороны российских властей также сообщил источник Bloomberg.

5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", которая занимается продажей овечьей шерсти. В июне "Вулинтертрейд" в рекордные сроки зарегистрировал товарный знак "Умное голосование" – он идентичен названию проекта политика Алексея Навального.