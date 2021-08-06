Структуры Навального официально включены в реестр запрещённых

Минюст России официально включил в список запрещённых организаций Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, признанных ранее иноагентами, а также штабы Алексея Навального. Все они ранее были объявлены "экстремистскими" и с 6 августа имеют соответствующий формальный статус в специальном реестре.

Это произошло после того, как Первый апелляционный суд Москвы отказал в жалобе на решение нижестоящей инстанции. Оба заседания прошли в закрытом режиме по инициативе Генпрокуратуры. Ведомство настояло на том, что в материалах дела есть "государственная тайна". По этой причине адвокатов вынудили сдать телефоны, а в суде глушилась мобильная связь.

На суде прокуроры заявили, что "под прикрытием либеральных лозунгов" структуры Навального якобы формируют условия для "дестабилизации" обстановки в стране, а их цель, по мнению обвинителей, – сменить конституционный строй посредством "цветной революции".

За участие в деятельности этих организаций, а также за их финансирование, в том числе посредством донатов, полагается уголовное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими в июне после принятия соответствующего закона. Прямым последствием этого решения стал отказ в регистрации кандидатами на выборах для ряда соратников Навального и даже тех людей, которые не принимали участия в работе структур оппозиционера, а лишь участвовали в митингах в его поддержку.

Некоторые соратники Навального в последнее время покинули страну. Сам оппозиционный политик находится в колонии, отбывая срок по делу, которое не связано с кейсом об экстремизме.

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