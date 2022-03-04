Суд оставил ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО до 5 июня

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева оставили в следственном изоляторе до 5 июня.

Решение о продлении срока ареста вынес в пятницу Тверской суд Москвы. Одновременно было отказано в просьбе смягчить меру пресечения, о чём просила защита, не раз заявлявшая о серьёзных проблемах со здоровьем у Зуева.

Ректору "Шанинки" предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Сергей Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 миллиона рублей, предназначенных ля реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование". По делу проходит и арестованная бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

Профессору также вменяют хищение более 20 миллионов рублей по ещё одному эпизоду.

Вину Сергей Зуев не признаёт. Он был задержан в октябре прошлого года и изначально помещён под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевёл его в следственный изолятор.