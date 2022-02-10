Ректора Шанинки перевели из больницы СИЗО в общую камеру

Ректора Шанинки Сергея Зуева перевели из больницы следственного изолятора №1 "Матросская тишина" в общую камеру СИЗО. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дмитрия Кравченко.
По его словам, это произошло "без объяснения причин". Кравченко рассказал, что до перевода в общую камеру врачи назначили Зуеву новое лечение, так как его давление не удалось скорректировать. Накануне защита подала следствию ходатайство о допуске к ректору гражданских врачей – согласно заключению медиков, Зуев может находиться в предынфарктном состоянии.
"Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта. Но при наличии у Зуева ежедневных скачков давления от 90 до более 200, болей в сердце и ногах, головокружений, слабости и других многочисленных симптомов, его без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи. Мы считаем, что это совершенно недопустимо, незаконно, и готовим по этому поводу необходимые жалобы", – рассказал Кравченко.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не может вмешиваться и давать указания об условиях содержания Сергея Зуева. "Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таковы решения следователей, таковы решения ФСИН. И мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием", – сказал Песков.
- 9 ноября Мосгорсуд отправил ректора Шанинки Сергея Зуева в следственный изолятор – до этого он находился под домашним арестом. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован, за год он перенес три операции, одна из которых – на сердце. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, Шанинка получила от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнила контракт. Вину ректор не признает.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.