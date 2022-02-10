Ректора Шанинки перевели из больницы СИЗО в общую камеру

Ректора Шанинки Сергея Зуева перевели из больницы следственного изолятора №1 "Матросская тишина" в общую камеру СИЗО. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Дмитрия Кравченко.

По его словам, это произошло "без объяснения причин". Кравченко рассказал, что до перевода в общую камеру врачи назначили Зуеву новое лечение, так как его давление не удалось скорректировать. Накануне защита подала следствию ходатайство о допуске к ректору гражданских врачей – согласно заключению медиков, Зуев может находиться в предынфарктном состоянии.

"Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта. Но при наличии у Зуева ежедневных скачков давления от 90 до более 200, болей в сердце и ногах, головокружений, слабости и других многочисленных симптомов, его без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи. Мы считаем, что это совершенно недопустимо, незаконно, и готовим по этому поводу необходимые жалобы", – рассказал Кравченко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не может вмешиваться и давать указания об условиях содержания Сергея Зуева. "Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таковы решения следователей, таковы решения ФСИН. И мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием", – сказал Песков.