Прокурор запросил 6 лет для уроженца Чечни Джумаева за стычку с ОМОНом

Гособвинение запросило 6 лет колонии уроженцу Чечни Сайд-Мухамаду Джумаеву, которого обвиняют в нападении на сотрудников силовых структур на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января нынешнего года.

Об этом сообщила в среду пресс-служба Тверского суда Москвы. Оглашение приговора назначено на 19-е августа. Прокуратура настаивает, чтобы Сайд-Мухамад Джумаев отбывал наказание в колонии общего режима.

Изначально дело рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств. Тогда прокурор запрашивал для Джумаева пять лет колонии. В мае, в день приговора, судья решил возобновить разбирательство. Пресс-секретарь суда уточняла, что дело рассмотрят в общем порядке с исследованием доказательств, отмечает "Медиазона".

23 января сторонники Навального провели первую в 2021 году масштабную акцию в его поддержку. Они требовали освободить арестованного политика. По версии следствия, студент МГУ Джумаев на митинге вступил в рукопашный бой с группой сотрудников ОМОН, вооружённых дубинками. Видео драки разошлось в соцсетях. Спустя несколько дней после акции студента задержали в Псковской области.

Приближённый к главе Чечни Рамзану Кадырову депутат Госдумы Адам Делимханов публично вообещал "решить вопрос" Джумаева с российскими властями, в случае если тот заявит, что не поддерживает российскую оппозицию. Позже председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Кадыров принял "все меры" с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь".