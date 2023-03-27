Прокурор запросил два года колонии для отца Маши Москалёвой

Прокуратура запросила наказание в виде двух лет колонии для отца-одиночки Алексея Москалёва из города Ефремова Тульской области. Москалёва обвиняют в так называемой дискредитации российской армии из-за комментариев в соцсетях. Свою вину Москалёв не признаёт.

По сообщению издания Sota, на заседание суда пришли представители общественной организации "Пламя" и местные жители, которые высказываются в поддержку военного вторжения России в Украине. Они выражали осуждение Москалёва. На вопросы о том, откуда они узнали про заседание и дело Москалёва, пришедшие не отвечали конкретно, а говорили, что "увидели в прессе". Муниципальный депутат Ольга Подольская считает, что их привели на суд намеренно, чтобы оказывать давление на обвиняемого, а группу его поддержки, напротив, в зал суда не пустили.

В своём последнем слове Алексей Москалёв заявил: "Находящиеся в зале в 90% против войны в Украине. Как можно относиться к смертям? Я не писал оскорбления, я не скатывался до этого".

Приговор Москалёву будет объявлен во вторник, 28 марта.

Дело Москалёва получило широкую огласку, когда преследованиям подверглась его дочь Маша, ученица шестого класса. В апреле 2022 года на уроке девочка нарисовала рисунок, на котором женщина с украинским флажком закрывает собой ребёнка от летящих на них ракет. После этого по инициативе работников школы семья подверглась проверкам полиции и ФСБ. Москалёву угрожали лишением родительских прав.

1 марта Алексей Москалёв был задержан за антивоенные комментарии. По его сообщению, в отделе полиции его избили. Органы опеки поместили Машу Москалёву в социальный приют. Далее суд определил Москалёву меру пресечения в виде домашнего ареста. Дочь ему по-прежнему не отдают. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, ей не позволяют общаться с отцом и не допускают к ней посетителей и волонтёров.

12 марта комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области подала в суд иск об ограничении Москалёва в родительских правах. Такой же иск подан против матери Маши, которая не живёт с семьёй.

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