Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прокурор запросил шесть лет колонии московскому муниципальному депутату Кетеван Хараидзе

Гособвинение на заседании в Тверском районном суде Москвы запросило назначить наказание в виде шести лет колонии и 700 тысяч рублей штрафа для муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Её обвиняют в вымогательстве у застройщика, она отрицает обвинения.

О заседании суда сообщает "Сота". Полиция задержала Хараидзе в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму.

Тверской район Москвы, где Хараидзе избрана депутатом, один из самых дорогих в России. Она и её сторонники утверждают, что дело стало ответом на её давление на застройщика, которого она, по просьбе жителей, вынудила отремонтировать введённый с нарушениями дом. Её адвокат подчёркивает, что защита настаивает только на оправдательном приговоре.

В 2021 году депутат объявляла голодовку в СИЗО. Позднее она была выпущена под домашний арест. Из-под него Хараидзе выиграла перевыборы в своём районе в сентябре этого года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG