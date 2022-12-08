Гособвинение на заседании в Тверском районном суде Москвы запросило назначить наказание в виде шести лет колонии и 700 тысяч рублей штрафа для муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Её обвиняют в вымогательстве у застройщика, она отрицает обвинения.

О заседании суда сообщает "Сота". Полиция задержала Хараидзе в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму.

Тверской район Москвы, где Хараидзе избрана депутатом, один из самых дорогих в России. Она и её сторонники утверждают, что дело стало ответом на её давление на застройщика, которого она, по просьбе жителей, вынудила отремонтировать введённый с нарушениями дом. Её адвокат подчёркивает, что защита настаивает только на оправдательном приговоре.

В 2021 году депутат объявляла голодовку в СИЗО. Позднее она была выпущена под домашний арест. Из-под него Хараидзе выиграла перевыборы в своём районе в сентябре этого года.