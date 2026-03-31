Пропавшего на этапе Никиту Журавеля нашли в ульяновской колонии

Пропавшего на этапе Никиту Журавеля, которого судили в Чечне по делу о сожжении Корана, нашли в ульяновской колонии. Об этом во вторник сообщила правозащитница Ева Меркачева со ссылкой на маму осуждённого. Номер исправительного учреждения не приводится, отмечает "Медиазона".

В сообщении Евы Меркачевой говорится, что Никита Журавель написал родным "трогательное письмо". "Он в колонии Ульяновской области. Пишет, что жив и здоров. Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили). Дату написал в письме 26.03. 2026", - говорится в сообщении правозащитницы.

Ранее в марте сообщалось, что о 22-летнем Журавеле не было никаких известий с 24 декабря. Это следовало из обращения адвоката Андрея Сабинина к Меркачевой, входящей в Совет по правам человека при президенте России. По сведениям Сабинина, Журавеля этапировали из Москвы в последней декаде декабря. 24 декабря его близкие получили письмо, которое Журавель отправил из Ульяновска, после этого от него и о нём не было никаких известий.

Никиту Журавеля из Волгограда задержали в мае 2023 года и обвинили в том, что он - якобы "по заданию СБУ - на камеру поджег Коран на фоне мечети. Расследование дела передали в Чечню, хотя поджог не был связан с регионом. Журавеля этапировали в Грозный, где летом того же года арестованного избил сын главы Чечни Алам Кадыров, которому на тот момент было 15 лет.

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к трём с половиной годам колонии по делу о сожжении Корана. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве из религиозной ненависти.

В октябре 2024-го стало известно, что Журавеля обвинили в госизмене. По версии следствия, он через мессенджер "инициативно предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины". По новому составу Журавелю увеличили срок до 14 лет заключения.

"Мемориал" объявил Никиту Журавеля политическим заключённым. Правозащитники указывают, что вне зависимости от того, кто именно сжег Коран, его действия должны быть квалифицированы как публичное осквернение религиозной литературы – то есть как административное правонарушение, а не уголовное преступление.



