Пропавшего на этапе Никиту Журавеля нашли в ульяновской колонии

Пропавшего на этапе Никиту Журавеля, которого судили в Чечне по делу о сожжении Корана, нашли в ульяновской колонии. Об этом во вторник сообщила правозащитница Ева Меркачева со ссылкой на маму осуждённого. Номер исправительного учреждения не приводится, отмечает "Медиазона".
В сообщении Евы Меркачевой говорится, что Никита Журавель написал родным "трогательное письмо". "Он в колонии Ульяновской области. Пишет, что жив и здоров. Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили). Дату написал в письме 26.03. 2026", - говорится в сообщении правозащитницы.
Ранее в марте сообщалось, что о 22-летнем Журавеле не было никаких известий с 24 декабря. Это следовало из обращения адвоката Андрея Сабинина к Меркачевой, входящей в Совет по правам человека при президенте России. По сведениям Сабинина, Журавеля этапировали из Москвы в последней декаде декабря. 24 декабря его близкие получили письмо, которое Журавель отправил из Ульяновска, после этого от него и о нём не было никаких известий.
Никиту Журавеля из Волгограда задержали в мае 2023 года и обвинили в том, что он - якобы "по заданию СБУ - на камеру поджег Коран на фоне мечети. Расследование дела передали в Чечню, хотя поджог не был связан с регионом. Журавеля этапировали в Грозный, где летом того же года арестованного избил сын главы Чечни Алам Кадыров, которому на тот момент было 15 лет.
27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к трём с половиной годам колонии по делу о сожжении Корана. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве из религиозной ненависти.
В октябре 2024-го стало известно, что Журавеля обвинили в госизмене. По версии следствия, он через мессенджер "инициативно предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины". По новому составу Журавелю увеличили срок до 14 лет заключения.
- "Мемориал" объявил Никиту Журавеля политическим заключённым. Правозащитники указывают, что вне зависимости от того, кто именно сжег Коран, его действия должны быть квалифицированы как публичное осквернение религиозной литературы – то есть как административное правонарушение, а не уголовное преступление.