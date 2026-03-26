Сын Кадырова Адам появился на совещании в Чечне в погонах

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на этой неделе кадры с совещания, в котором принимал участие его 18-летний сын Адам. Это одно из первых появлений Адама Кадырова на публике после сообщений о том, что в январе он попал в ДТП и несколько недель после этого провел в больнице.

Адам Кадыров возглавляет Совет безопасности Чечни. На совещание с командирами силовых подразделений он пришел в камуфляжной форме и представил доклад о работе "в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности".

Ряд СМИ написали, что на плечах у сына Кадырова были погоны, которые они сравнили с майорскими. Чтобы получить такое звание выпускник высшего военного или ведомственного учебного заведения должен отслужить как минимум 8-10 лет, отмечают "Важные истории".

При этом пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов заявил ТАСС, что Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД, и что это были погоны младшего лейтенанта.

Адам Кадыров возглавил Совбез Чечни в апреле 2025 года – тогда ему было 17 лет. Он также является начальником отдела обеспечения безопасности и помощником своего отца, куратором по оказанию гумпомощи жителям Газы, а также куратором двух воюющих в Украине батальонов Шейха Мансура и Байсангура Беноевского, Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе и МВД по Чечне, отмечает Настоящее время.

Высокие посты и многочисленные награды сын Кадырова начал получать после того, как летом 2023 года он избил в СИЗО на тот момент 19-летнего студента Никиту Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана. Самому Адаму Кадырову тогда было всего 15 лет. 25 марта этого года стало известно, что Журавель пропал во время этапирования и с ним нет связи с 24 декабря.

"Новая газета Европа" со ссылкой на источники писала, что после ДТП Адам Кадыров почти три недели лечился в Боткинской больнице. Ему диагностировали трещину в челюсти, а также удалили селезенку. Самым серьезным последствием аварии собеседник издания назвал повреждение зрительного нерва.

Больше новостей Радио Свобода: