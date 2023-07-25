Пропавший чеченский певец Зелимхан Бакаев, вероятно, был убит

Чеченский певец Зелимхан Бакаев, который бесследно пропал в 2017 году, вероятно, был убит сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится в расследовании Кризисной группы "СК SOS".

За Бакаевым вели слежку из-за подозрения в гомосексуальности, уверены правозащитники. Певец большую часть времени проводил в Москве и не верил, что его могут убить. Бакаев оставался в России из-за необходимости ухаживать за больной матерью.

По мнению собеседника организации, сообщить о Бакаеве мог его бывший партнёр. Он тоже проживал в Москве и имел связи с правоохранительными органами в Чечне.

Когда информация о гомосексуальности Бакаева дошла до главы Чечни Рамзана Кадырова, он якобы приказал с ним "разобраться". Кадыров был лично знаком с певцом, пожимал ему руку и счёл гомосексуальность личным оскорблением, утверждают в "СК SOS".

По данным правозащитников, перед смертью артиста долго пытали. Чеченские власти отрицали свою причастностью к исчезновению Бакаева, а правозащитники связывали его пропажу с "охотой на геев". Авторы расследования уверены, что тело певца передали семье.