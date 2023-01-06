Пропавший месяц назад в Якутии активист вышел на связь

Исчезнувший месяц назад активист из Якутии Айхал Аммосов (настоящее имя Игорь Иванов) вышел на связь в Instagram. Он сообщил, что жив и находится в безопасности, но место не уточнил. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии.

"Очень многое случилось со мной за этот прошедший месяц, хоть книгу пиши, хоть фильмы снимай, в какой-то момент моя жизнь стала похожа на шпионский детектив. Я устал молчать и скоро все вам расскажу", – написал Аммосов.

Проживающий в Якутии Аммосов пропал в середине декабря. Он находился под подпиской о невыезде из-за уголовного дела о повторной дискредитации российской армии. Его друзья подтвердили тогда Сибирь.Реалии, что активист уже несколько дней не выходит на связь, а его местоположение неизвестно.

15 сентября Якутский городской суд назначил Аммосову третий административный арест подряд. 14 сентября обвинение пыталось добиться заключения активиста под стражу в качестве меры пресечения, но суд отказал. До этого Аммосов находился под административным арестом в изоляторе временного содержания.