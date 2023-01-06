Пропавший месяц назад в Якутии активист вышел на связь

Исчезнувший месяц назад активист из Якутии Айхал Аммосов (настоящее имя Игорь Иванов) вышел на связь в Instagram. Он сообщил, что жив и находится в безопасности, но место не уточнил. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии.
"Очень многое случилось со мной за этот прошедший месяц, хоть книгу пиши, хоть фильмы снимай, в какой-то момент моя жизнь стала похожа на шпионский детектив. Я устал молчать и скоро все вам расскажу", – написал Аммосов.
Проживающий в Якутии Аммосов пропал в середине декабря. Он находился под подпиской о невыезде из-за уголовного дела о повторной дискредитации российской армии. Его друзья подтвердили тогда Сибирь.Реалии, что активист уже несколько дней не выходит на связь, а его местоположение неизвестно.
15 сентября Якутский городской суд назначил Аммосову третий административный арест подряд. 14 сентября обвинение пыталось добиться заключения активиста под стражу в качестве меры пресечения, но суд отказал. До этого Аммосов находился под административным арестом в изоляторе временного содержания.
- В конце августа на Аммосова завели уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Ранее 30-летний активист был трижды в 2022 году оштрафован по административной статье о дискредитации армии - размер каждого штрафа составил 30 тысяч рублей.
- 15 августа Аммосова и его подругу задержали из-за попытки вывесить антивоенный баннер "Yakutian punk against war" на здании в центре Якутска. По словам подруги активиста, после задержания их жестко допрашивали, угрожали уголовным делом, вынудили спать на полу камеры. 17 августа суд арестовал Аммосова на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.
- Аммосов - лидер группы Crispy Newspaper. С начала российского вторжения в Украину музыкант проводит антивоенные акции. Он выходил с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. Также Аммосов возложил цветы в память о погибших в Украине у мемориальной плиты "Город-герой Киев" и нарисовал граффити "Нет войне!" на трёх языках.
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