Против адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене 

Против известного петербургского адвоката Ивана Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене, следует из нового представления Министерства юстиции России о лишении Павлова адвокатского статуса.

Представление поступило в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга 15 декабря. Согласно документу, дело по статье "государственная измена" было возбуждено Следственным комитетом ещё 27 апреля.

Отмечается, что это уже четвёртая попытка Минюста лишить Павлова статуса адвоката, однако в предыдущих представлениях не было никаких упоминаний об уголовном деле по столь тяжкой статье.

Создатель адвокатского сообщества "Команда 29" Иван Павлов больше двадцати лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов госбезопасности. В частности, он представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, а также Фонда борьбы с коррупцией в деле о признании его экстремистской организацией.

В апреле против Ивана Павлова было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны следствия, которое касается Сафронова. По версии ФСБ, адвокат незаконно передал для дальнейшей публикации в СМИ постановление о привлечении журналиста к уголовной отвественности, а также сообщил о существовании секретного свидетеля в деле. Павлов вину отрицает. По его мнению, он лишь сообщал о фактах нарушения закона в отношении Сафронова. Адвокат также заявлял, что его преследуют за принципиальную позицию по целому ряду дел, которые расследует ФСБ.

В июле созданное Павловым сообщество "Команда 29" прекратило работу, поскольку было признано российскими властями "нежелательной организацией". В заявлении "Команды" говорилось, что "продолжение деятельности создаёт прямую угрозу безопасности большого числа людей" и что правозащитники "не могут игнорировать этот риск".

В сентябре Иван Павлов уехал за границу из-за невозможности продолжать профессиональную деятельность в России. После этого он был объявлен в розыск.

В ноябре Министерство юстиции включило Павлова и четырёх его коллег, бывших участников "Команды 29", в список иноагентов.