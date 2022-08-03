Против Алексея Навального подан новый иск

В Московский городской суд поступил новый иск против политика Алексея Навального. Управление МВД по Смоленской области требует взыскать с Навального сверхурочные, выплаченные полицейским за выезды на митинги в Москве 27 июля и 3 августа 2019 года. Соответчиками выступают Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Олег Степанов — бывший глава московского штаба Навального.

По словам экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова, сумма, которую требуют компенсировать силовики, невелика: около 50 тыс. рублей. "Наверное, проходит исковая давность, составляющая 3 года, вот и подали. Видимо, в 2019 году для разгона митингов привлекали смоленских полицейских. Но платить мы ничего не будем," - заявил Жданов.

Для региональных главков полиции практика подачи подобных исков не нова: ранее за работу на прошлогодних митингах отсудили у оппозиционеров сотни тысяч рублей сотрудники МВД в Башкортостане, Пензенской, Кировской областях, сообщает портал Zaks.ru. Подобный иск предъявляли "Мосгортранс", просивший возместить "простой транспортных средств" из-за митингов, Росгвардия и московский метрополитен.