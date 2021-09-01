Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование как юридическое лицо

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным и признанный в России "иностранным агентом", а также экстремистской организацией, прекратил существование как юридическое лицо.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК был ликвидирован 31 августа.

По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции "иноагента".

Фонд был внесён в этот реестр в 2019 году. В июне нынешнего года Мосгорсуд по жалобе городской прокуратуры признал "экстремистскими организациями" ФБК, Фонд защиты прав граждан (он также признан "иноагентом") и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций. Рассмотрение проходило при закрытых дверях.

В прокуратуре утверждали, что Фонд борьбы с коррупцией "под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", отмечает "Медиазона".

Международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр "Мемориал" осудили решение Мосгорсуда о признании структур Навального экстремистскими организациями. Amnesty International назвала вердикт нападением на гражданскую активность. По мнению правозащитников, решение ограничивает право на свободное выражение мнения и на собрания для тысяч человек в России.