Против художников из группы "Явь" возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия из-за граффити "Рашка", которое создала арт-группы "Явь". Об этом сообщает "Ротонда" со ссылкой на местные издания, опубликовавшие сообщения об уголовном деле.

12 июня, в День независимости России, художники разместили граффити на стене одного из домов в центре Петербурга. Под крупной надписью "Рашка" они привели словарные значения этого термина: средневековое название сербского княжества, река в Сербии, архитектурный стиль и народное название поездов серии "РА".

В своем телеграм-канале они сопроводили фотографию граффити с призывом различать родину и государство и не допускать её уничижительных наименований.

Граффити в тот же день было закрашено коммунальными службами. По сообщению "Медузы", с заявлением в правоохранительные органы обратился некий Сергей Чмыхун. Он заявил, что ставит своей целью "наказать" тех, кто живет в России и "гадит по-тихому". Издание уточняет, что марте по доносу Чмыхуна к пяти с половиной годам колонии приговорили археолога-любителя Олега Белоусова, признав его виновным в распространении "фейков об армии".

По данным агентства "Оперативное прикрытие", уголовное дело было возбуждено 15 июня, по нему были задержаны 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. "Явь" в своем телеграм-канале подтверждала задержание участников группы, но не назвала их имён. Позднее сообщили, что их отпустили под обязательство о явке и изъяли всю электронную технику.

21 июня издание "Ротонда" сообщило, что уголовное дело на художников группы возбуждено из-за граффити "Рашка". По статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия предусмотрено наказание в виде штрафа до трёх миллионов рублей, исправительных работ или лишения свободы на срок до трёх лет.

Арт-группа "Явь" в среду объявила аукцион, на который выставит копию граффити "Рашка" и ещё несколько своих произведений. Вырученные средства пойдут на помощь задержанным художникам.