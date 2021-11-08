В Петербурге закрасили новое граффити арт-группы "Явь"

В Петербурге закрасили новую работу художников из арт-группы "Явь". Граффити под названием "Рвота" продержалось несколько часов, сообщает Север.Реалии со ссылкой на Instagram художников.

Авторы описали свой стрит-арт фразой "Работа о вас, о нас, о них". Рисунок мужчины в деловом костюме, который рвет радугой, находился на стене дома на улице Коли Томчака около станции метро "Московские ворота".

Радуга не впервые используется в творчестве художников. В июне на трансформаторной будке на Лиговском проспекте в Петербурге появился радужный рисунок популярной игрушки поп-ит с надписью "стресс". Позже его закрасили. Тогда художники нарисовали второй рисунок - серый поп-ит с надписью "скрепы", которые в итоге тоже закрасили коммунальщики.