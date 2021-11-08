В Петербурге закрасили новое граффити арт-группы "Явь"

В Петербурге закрасили новую работу художников из арт-группы "Явь". Граффити под названием "Рвота" продержалось несколько часов, сообщает Север.Реалии со ссылкой на Instagram художников.
Авторы описали свой стрит-арт фразой "Работа о вас, о нас, о них". Рисунок мужчины в деловом костюме, который рвет радугой, находился на стене дома на улице Коли Томчака около станции метро "Московские ворота".
Радуга не впервые используется в творчестве художников. В июне на трансформаторной будке на Лиговском проспекте в Петербурге появился радужный рисунок популярной игрушки поп-ит с надписью "стресс". Позже его закрасили. Тогда художники нарисовали второй рисунок - серый поп-ит с надписью "скрепы", которые в итоге тоже закрасили коммунальщики.
- В начале сентября арт-группа "Явь" создала граффити It's ok, в котором отразила, как россиянину ежедневно может угрожать административная или уголовная статья практически за любую информацию. На рисунке изображен мужчина, который читает газету в комнате. На предметах интерьера обозначены статьи, которые "грозят каждому россиянину - от склонения к самоубийству до "иностранного агента".
- Коммунальные службы постоянно закрашивают общественно-политические граффити в Петербурге. В апреле в Петербурге появилось граффити с Навальным. Через несколько часов рисунок закрасили, а Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела о "вандализме по мотивам политической вражды". В сентябре через несколько часов после появления закрасили граффити с участником Координационного совета оппозиции Беларуси Марией Колесниковой. На родине её приговорили к 11 годам заключения по делу о создании экстремистского формирования.
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