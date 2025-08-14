Против обвинённого в госизмене военного из Читы возбудили новое дело

В отношении бывшего военнослужащего из Читы Максима Иванникова, ранее приговорённого к 15 годам заключения по делу о госизмене, возбудили новое уголовное дело, сообщает в четверг "Медиазона".

Издание ссылается на информацию паблика "Люди Байкала". 38-летнего Иванникова на это раз подозревают в "покушении на побег и захват заложников" в СИЗО. По словам источника "Людей Байкала", дело возбудили из-за его разговора с сокамерником по кличке Шабан: мужчины в шутку обсуждали, что случится, если "Россию захватят", и они не смогут выйти на свободу. Двое других заключенных сообщили администрации изолятора, что их Иванников и Шабан обсуждали план побега.

Приговор Максиму Иванникову вынес в апреле 2025 года 2-й Восточный окружной военный суд по результатам закрытого процесса. Помимо государственной измены ему вменили призывы к экстремизму в интернете, участие в деятельности террористической организации и содействие терроризму.

По версии следствия, Иванников поддерживал "контакт с террористами, подконтрольными спецслужбам Украины". Жена осуждённого рассказывала, что поводом для преследования её мужа стал комментарий в Telegram со словами: "Я предлагаю вступать в партизаны и расшатывать режим изнутри". Издание "Люди Байкала" писало, что канал, в котором был сделан этот комментарий, по версии обвинения, вели представители движения "Артподготовка". В 2017 году власти признали это движение экстремистским.

После приговора Максим Иванников рассказывал, что при задержании сотрудниками силовых структур и позднее подвергся пыткам и издевательствам.



